У Китаї повідомили, людей якого віку частіше вражає новий коронавірус

За даними відомства, не менше дев’яти з 17 померлих в місті Ухані мали хронічні захворювання: діабет, ішемічну хворобу серця або хворобу Паркінсона. Восьми з них було понад 80 років, двом — за 70. Наймолодшій жертвою вірусу була 48-річна жінка з хронічним діабетом, яка раніше перенесла інсульт, відзначає видання.

“За наявними у нас епідеміологічним даними, молоді люди в дійсності не дуже сприйнятливі до захворювання”, — цитує експерта South China Morning Post.

Варто також зазначити, що влада Китаю закрила виїзд з міста Ухань, звідки почалося поширення нового типу коронавірусу. В Ухані проживають понад 11,8 мільйона осіб. Автобусне, залізничне і авіасполучення з містом перервано.