Cитуація в ураженому коронавірусом Ухані: відсутнє сполучення, черги та блокпости

В Ухані проживають понад 11,8 мільйона осіб. Автобусне, залізничне і авіасполучення з містом перервано.

Біля залізничного вокзалу в Ухані виставлено поліцейське оточення, всередині майже нікого немає. “На вокзалі в Ухані я не помітив якихось екстраординарних заходів безпеки. Здається, тільки біля виходу з платформи стоїть прилад, який визначає підвищену температуру. По гучному зв’язку оголошують, що жителі не повинні залишати Ухань, вокзал закритий”, — пише спеціальний кореспондент The New York Times Кріс Баклі, який знаходиться в Ухані.

Ухань можна залишити на особистому автомобілі, але навколо міста виставлені блокпости. Там пасажирів і водіїв перевіряють на наявність ознак захворювання. Фото з одного з таких блокпостів публікують кореспондент Financial Times Том Хенкок і місцеві жителі.

Скільки триватиме режим карантину — невідомо. Жителі Ухані не розраховують на краще і намагаються записатися їжею і предметами першої необхідності. У деяких магазинах прилавки вже спорожніли.

Жителі Ухані намагаються по можливості не виходити на вулицю. У житлових будинках проводять дезінфекцію. Але роботу ніхто не відміняв, нехай навіть і в таких умовах.

Wuhan train station. Police maintaining a lockdown. #China #Wuhan #Coronavirus pic.twitter.com/PhJZRnPTH1

— Global: MilitaryInfo (@Global_Mil_Info) January 23, 2020

Private cars and trucks can freely leave Wuhan, drivers and passengers get a temperature check. Vehicles also permitted to drive in. Not currently accurate to describe the city as being "locked down". pic.twitter.com/JAHzXOliJc

— Tom Hancock (@hancocktom) January 23, 2020

这次封城正值中国最重要的春节假期,所以大批人的生活受影响。从前天开始,武汉市所有公务员已经停止休假和外出,投入到这次疫情控制中。现在人们出现恐慌是好事,有利于控制疫情传播,我相信它会在未来一个月逐步得到解决。 pic.twitter.com/8JqP18oLxn

— 专注 (@lannyone) January 23, 2020

这好像是武汉有史以来的第一次 pic.twitter.com/XH9pfGjB8r

— 专注 (@lannyone) January 22, 2020

#Update Local supermarkets here in #Wuhan are running out stock #China #coronovirus #Quarantine pic.twitter.com/e00fC2UVHO

— DQ (@chiefdq_1) January 23, 2020

My friends’ apartment complex getting disinfected in Wuhan yesterday #coronavirus pic.twitter.com/6jH3shTkOb

— mxmbt2 (@mxmbt2) January 22, 2020

Última hora en #Wuhan: los transportes públicos quedan suspendidos. El aeropuerto y las estaciones de tren permanecerán también cerrados hasta nuevo aviso.



Fuente: Wuhan New #Coronavirus Infection of Pneumonia Epidemic Prevention and Control Headquarters. pic.twitter.com/SYuSqJqxfR

— SedeenChina (@SedeenChina) January 23, 2020

#WuhanCoronavirus

— With the WHOLE city locked down from today, people in #Wuhan start FIGHTING for #food & daily supplies in local supermarkets



No wonder #CCPChina is sending out #army to guard major Train Stations & Airport!#ChinaPneumonia #ChinaVirus #Wuhan #WuhanSARS pic.twitter.com/kckctOjjA2

— @Dystopia (@Dystopia992) January 23, 2020

Запобіжні заходи через коронавируса приймають по всьому Китаю.

A more clear picture of the sealed quarantine box at the Fuzhou airport. #WuhanCoronavirus #Wuhan #WuhanOutbreak pic.twitter.com/vJbkfSivch

— Xinyan Yu (@xinyanyu) January 23, 2020

Так виглядають карантинні бокси в аеропорту міста Фучжоу, розташованого в сотнях кілометрів від Ухані. У такі бокси поміщають пасажирів, які можуть бути носіями вірусу. Вони залишаються там до тих пір, поки аналізи не покажуть, що небезпеку немає.