Ситуация в пораженном коронавирусом Ухане: отсутствует сообщение, очереди и блокпосты

В Ухане проживают более 11,8 миллиона человек. Автобусное, железнодорожное и авиасообщение с городом прервано.

У железнодорожного вокзала в Ухане выставлено полицейское оцепление, внутри почти никого нет. “На вокзале в Ухане я не заметил каких-то экстраординарных мер безопасности. Кажется, только у выхода с платформы стоит прибор, который определяет повышенную температуру. По громкой связи объявляют, что жители не должны покидать Ухань, вокзал закрыт”, — пишет специальный корреспондент The New York Times Крис Бакли, который находится в Ухане.

Ухань можно покинуть на личном автомобиле, но вокруг города выставлены блокпосты. Там пассажиров и водителей проверяют на наличие признаков заболевания. Фото с одного из таких блокпостов публикуют корреспондент Financial Times Том Хэнкок и местные жители.

Сколько продлится режим карантина — неизвестно. Жители Ухани не рассчитывают на лучшее и пытаются записаться едой и предметами первой необходимости. В некоторых магазинах прилавки уже опустели.

Жители Ухане стараются по возможности не выходить на улицу. В жилых домах проводят дезинфекцию. Но работу никто не отменял, пусть даже и в таких условиях.

Wuhan train station. Police maintaining a lockdown. #China #Wuhan #Coronavirus pic.twitter.com/PhJZRnPTH1

Private cars and trucks can freely leave Wuhan, drivers and passengers get a temperature check. Vehicles also permitted to drive in. Not currently accurate to describe the city as being “locked down”. pic.twitter.com/JAHzXOliJc

这次 封 城 正值 中国 最 重要 的 春节 假期, 所以 大批 人 的 生活 受 影响. 从 前天 开始, 武汉 市 所有 公务员 已经 停止 休假 和 外出, 投入 到 这次 疫情 控制 中. 现在 人们 出现 恐慌 是 好事,有利于控制疫情传播,我相信它会在未来一个月逐步得到解决. pic.twitter.com/8JqP18oLxn

这好像是武汉有史以来的第一次pic.twitter.com/XH9pfGjB8r

#Update Local supermarkets here in #Wuhan are running out stock #China #coronovirus #Quarantine pic.twitter.com/e00fC2UVHO

My friends ’apartment complex getting disinfected in Wuhan yesterday #coronavirus pic.twitter.com/6jH3shTkOb

Última hora en #Wuhan : los transportes públicos quedan suspendidos. El aeropuerto y las estaciones de tren permanecerán también cerrados hasta nuevo aviso.



Fuente: Wuhan New #Coronavirus Infection of Pneumonia Epidemic Prevention and Control Headquarters. pic.twitter.com/SYuSqJqxfR

— With the WHOLE city locked down from today, people in #Wuhan start FIGHTING for #food & daily supplies in local supermarkets



Меры предосторожности из-за коронавируса принимают по всему Китаю.

A more clear picture of the sealed quarantine box at the Fuzhou airport. #WuhanCoronavirus #Wuhan #WuhanOutbreak pic.twitter.com/vJbkfSivch

Так выглядят карантинные боксы в аэропорту города Фучжоу, расположенного в сотнях километров от Ухани. В такие боксы помещают пассажиров, которые могут быть носителями вируса. Они остаются там до тех пор, пока анализы не покажут, что опасность нет.