Рекордсмен 2024 года: Disney заработала 5 миллиардов долларов на кассовых сборах

Студия Disney стала единственной компанией, которая в 2024-м установила рекорд, заработав $5 млрд на кассовых сборах (в том числе $2 млрд во внутреннем прокате и $3 млрд за рубежом), выпустив 3 из 5 самых успешных фильмов года. Об этом сообщает Deadline, передает УНН.

Детали

В 2024 году киностудия Disney установила рекорд общих кассовых сборов национального проката США, выпустив три из пяти фильмов, которые в этом году стали самыми кассовыми. Так, в частности, Disney стоит за производством мультика "Мыслями наизнанку - 2", супергеройского экшена Marvel "Дэдпул и Росомаха" и мультфильма "Ваяна - 2".

Анимационный фильм "Мыслями наизнанку - 2" режиссера Келси Манна стал самым кассовым мультфильмом в истории. Глобальный показатель кассовых сборов по всему миру достиг рекордных $1,46 млрд. В США фильм собрал $652,9 млн.

"Дэдпул и Росомаха" стал самым кассовым фильмом в истории с рейтингом R, заработав более $1 млрд в мировом прокате менее чем за месяц с даты выхода. В США фильм собрал $636,7 млн.

Мультфильм "Ваяна - 2" принес Disney в США $342 млн.

К рекордам "Мыслями наизнанку - 2" относится также тот факт, что сиквел Pixar стал анимационным фильмом, который быстрее всех пересек отметку в $1 млрд. Ему для этого понадобилось 19 дней. Это также пока самый кассовый фильм 2024 года и единственный, который присоединился к клубу лент-миллиардеров.

Супергеройский экшен Marvel "Дэдпул и Росомаха" стал 12-м самым кассовым фильмом в истории по итогам национального проката США.

"Дэдпул и Росомаха" за первые выходные проката собрал $200 млн, установив рекорд кассовых сборов среди фильмов с рейтингом R.

Напомним,

Disney представила 30-секундный тизер live-action версии мультфильма "Лило и Стич". Премьера фильма с Крисом Сандерсом в главной роли состоится 23 мая 2025 года.