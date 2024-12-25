Рекордсмен 2024 года: Disney заработала 5 миллиардов долларов на кассовых сборах

ukenru
Эксклюзив
Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы
 • 97153 просмотра

Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы

Эксклюзив
Мобилизационные мероприятия и насыщение противопехотным вооружением: военный эксперт назвал вызовы для Украины в 2025 году
 • 106949 просмотра

Мобилизационные мероприятия и насыщение противопехотным вооружением: военный эксперт назвал вызовы для Украины в 2025 году

Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта
 • 119116 просмотра

Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта

Эксклюзив
"Это необъективно": эксперт об "отлично" для главы АРМА на фоне скандалов
 • 111718 просмотра

"Это необъективно": эксперт об "отлично" для главы АРМА на фоне скандалов

Эксклюзив
Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области о назначении людей Сокура в комиссии ревизоров ГНС: "Схема по хищению средств в крупных размерах"
 • 105609 просмотра

Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области о назначении людей Сокура в комиссии ревизоров ГНС: "Схема по хищению средств в крупных размерах"

Эксклюзив
С какими травмами у военных врачи-офтальмологи сталкиваются чаще всего: ответил профессор Рыков
 • 109772 просмотра

С какими травмами у военных врачи-офтальмологи сталкиваются чаще всего: ответил профессор Рыков

Эксклюзив
Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ
 • 135774 просмотра

Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ

До 3400 гривен за нарушение комендантского часа: Кабмин внес в Раду законопроект
 • 117259 просмотра

До 3400 гривен за нарушение комендантского часа: Кабмин внес в Раду законопроект

Эксклюзив
Праздничная суета может вызвать стресс: психолог дала советы, как этого избежать
 • 123943 просмотра

Праздничная суета может вызвать стресс: психолог дала советы, как этого избежать

Эксклюзив
Разлив мазута в Черном море из-за аварии российских танкеров: убытки могут достичь миллиардов
 • 119466 просмотра

Разлив мазута в Черном море из-за аварии российских танкеров: убытки могут достичь миллиардов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сожжение рождественской елки в Сирии спровоцировало массовые протесты христиан

Сожжение рождественской елки в Сирии спровоцировало массовые протесты христиан

 • 18452 просмотра
Удар рф по дому в Кривом Роге: умер мужчина, которого достали из-под завалов

Удар рф по дому в Кривом Роге: умер мужчина, которого достали из-под завалов

 • 21660 просмотра
Один погибший и 13 пострадавших: Офис генпрокурора о последствиях удара рф по Кривому Рогу

Один погибший и 13 пострадавших: Офис генпрокурора о последствиях удара рф по Кривому Рогу

 • 21064 просмотра
Кабмин продлил бронирование от мобилизации на месяц из-за кибератаки на госреестры

Кабмин продлил бронирование от мобилизации на месяц из-за кибератаки на госреестры

 • 26693 просмотра
18-летний парень, которого вывезли из Украины в рф, совершил самоубийство. Офис генпрокурора начал расследование

18-летний парень, которого вывезли из Украины в рф, совершил самоубийство. Офис генпрокурора начал расследование

 • 18573 просмотра
публикации
Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы

Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы
Эксклюзив

 • 97153 просмотра
Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта

Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта

 • 119118 просмотра
Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ

Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ
Эксклюзив

 • 135774 просмотра
Рецепты рождественских напитков: чем согреться на Сочельник - от узвара до эг-нога

Рецепты рождественских напитков: чем согреться на Сочельник - от узвара до эг-нога

 • 134296 просмотра
Центр позвоночника в Броварах: история успеха и заботы о здоровье громады

Центр позвоночника в Броварах: история успеха и заботы о здоровье громады
Эксклюзив

 • 135271 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Тимоти Шаламе станцевал без рубашки в прямом эфире в Instagram

Тимоти Шаламе станцевал без рубашки в прямом эфире в Instagram

 • 57510 просмотра
Санта-Клаус начинает рождественское путешествие по всему миру: стартует отслеживание маршрута

Санта-Клаус начинает рождественское путешествие по всему миру: стартует отслеживание маршрута

 • 101343 просмотра
Sony Pictures поддерживает Блейк Лайвли в деле против Джастина Балдони

Sony Pictures поддерживает Блейк Лайвли в деле против Джастина Балдони

 • 109081 просмотра
Нолан снимет "Одиссею": Холланд и другие звезды в новом эпосе

Нолан снимет "Одиссею": Холланд и другие звезды в новом эпосе

 • 112293 просмотра
Украинская каратистка Анжелика Терлюга впервые стала мамой

Украинская каратистка Анжелика Терлюга впервые стала мамой

 • 104683 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Рекордсмен 2024 года: Disney заработала 5 миллиардов долларов на кассовых сборах

Рекордсмен 2024 года: Disney заработала 5 миллиардов долларов на кассовых сборах

Киев  •  УНН

 • 766 просмотра

Read in English

Disney стала единственной компанией, которая пересекла порог $2 млрд в американском прокате в 2024 году. Студия выпустила три самых кассовых фильма года - "Мыслями наизнанку - 2", "Дэдпул и Росомаха" и "Ваяна - 2".

Студия Disney стала единственной компанией, которая в 2024-м установила рекорд, заработав $5 млрд на кассовых сборах (в том числе $2 млрд во внутреннем прокате и $3 млрд за рубежом), выпустив 3 из 5 самых успешных фильмов года. Об этом сообщает Deadline, передает УНН.

Детали

В 2024 году киностудия Disney установила рекорд общих кассовых сборов национального проката США, выпустив три из пяти фильмов, которые в этом году стали самыми кассовыми. Так, в частности, Disney стоит за производством мультика "Мыслями наизнанку - 2", супергеройского экшена Marvel "Дэдпул и Росомаха" и мультфильма "Ваяна - 2".

Image

Анимационный фильм "Мыслями наизнанку - 2" режиссера Келси Манна стал самым кассовым мультфильмом в истории. Глобальный показатель кассовых сборов по всему миру достиг рекордных $1,46 млрд. В США фильм собрал $652,9 млн.

"Дэдпул и Росомаха" стал самым кассовым фильмом в истории с рейтингом R, заработав более $1 млрд в мировом прокате менее чем за месяц с даты выхода. В США фильм собрал $636,7 млн.

Image

Мультфильм "Ваяна - 2" принес Disney в США $342 млн.

Image

К рекордам "Мыслями наизнанку - 2" относится также тот факт, что сиквел Pixar стал анимационным фильмом, который быстрее всех пересек отметку в $1 млрд. Ему для этого понадобилось 19 дней. Это также пока самый кассовый фильм 2024 года и единственный, который присоединился к клубу лент-миллиардеров.

Супергеройский экшен Marvel "Дэдпул и Росомаха" стал 12-м самым кассовым фильмом в истории по итогам национального проката США. 

"Дэдпул и Росомаха" за первые выходные проката собрал $200 млн, установив рекорд кассовых сборов среди фильмов с рейтингом R.

Напомним,

Disney представила 30-секундный тизер live-action версии мультфильма "Лило и Стич". Премьера фильма с Крисом Сандерсом в главной роли состоится 23 мая 2025 года.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ЭкономикаКультураНовости Мира
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты