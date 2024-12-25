решил первзуться: в NYT узнали, почему лукашенко помиловал 200 заключенных

Последние помилования политических заключенных в беларуси свидетельствуют о том, что белорусский диктатор александр лукашенко пытается перезагрузить свои отношения с Западом, чтобы в результате добиться ослабления санкций. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на аналитиков, передает УНН.

Детали

Издание напоминает, что за последние месяцы Лукашенко помиловал более 200 человек, заключенных за участие в антиправительственных протестах в 2020 году. Впрочем, самые известные лидеры протестов все еще находятся в тюрьме, в том числе и Мария Колесникова, которая стала символом сопротивления лукашенковскому режиму после того, как порвала свой паспорт, чтобы избежать депортации из беларуси.

По словам аналитиков, Лукашенко не отпустит Колесникову без значительных уступок. И такими уступками, вероятно, должна быть отмена санкций.

По мнению сестры Колесниковой Татьяны Хомич, которая живет в эмиграции во Франции, недавние освобождения - это "продуманный шаг режима", чтобы улучшить свой имидж и "добиваться уступок". Она призвала Запад воспользоваться "это редкой возможностью", мол, "моральный императив спасения жизней оправдывает гибкие подходы, включая возможность условного, ограниченного или временного ослабления санкций".

Хотя нет вероятности того, что лукашенко разорвет отношения с правителем россии владимиром путиным, аналитики внимательно следят за освобождением заключенных, чтобы увидеть, действительно ли он хочет восстановить свои отношения с Западом - пишет The New York Times.

Белорусский оппозиционер Валерий Кавалевский, который живет в Вашингтоне, говорит, что репрессии в беларуси стали частью системы управления. И последняя "очередь помилований - это отход от нормы", считает он. По его словам, правительство лукашенко "сейчас посылает очень четкие сигналы Западу".

Однако заставить Запад ослабить санкции против беларуси, вероятно, лукашенко будет трудно, говорят аналитики, учитывая его репрессии и поддержку войны в Украине. В частности мало шансов, что будут сняты санкции в отношении калия - основного ингредиента удобрений и основного источника иностранной валюты для беларуси.

Отмечается, что западные чиновники выразили готовность, возможно, смягчить меры в отношении авиакомпании "Белавиа" - национального перевозчика. Страны Балтии, в частности Литва, выступают против любого ослабления санкций.

Напомним,

Самопровозглашенный президент беларуси сообщил о ввозе в страну нескольких десятков ядерных боеголовок. Он подчеркнул, что это тактическое ядерное оружие, которое в 5 раз мощнее комплекса "орэшник".