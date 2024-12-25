S.T.A.L.K.E.R. 2 не появится на PlayStation 5 - официальное заявление разработчиков

S.T.A.L.K.E.R. 2 быстро стал одним из самых ожидаемых и успешных релизов года, но несмотря на впечатляющие результаты продаж на платформах Xbox и ПК, разработчики пока не планируют выпускать игру на PS5.

Пишет УНН со ссылкой на Tech4Gamers.

Детали

S.T.A.L.K.E.R. 2 стал одним из самых успешных релизов года. Игра, которую с нетерпением ждали фанаты, быстро обрела огромную аудиторию в Steam.

Последняя часть франшизы также была доступна на Xbox Game Pass, и ее разработка окупилась менее чем за месяц. Хотя точное количество проданных копий пока неизвестно, только за первые 48 часов было реализовано более 1 миллиона экземпляров, что является впечатляющим достижением.

Игра S.T.A.L.K.E.R. 2 уже окупилась и приносит прибыль - владелец GSC Game World

Учитывая успех игры на Xbox и ПК, многие владельцы PlayStation интересуются возможностью ее выхода на PS5. Однако пока разработчики не планируют выпускать S.T.A.L.K.E.R. 2 на этой платформе.

Учитывая положительные отзывы о Stalker 2, многие фанаты на других платформах, кроме Xbox и PC, заинтересовались игрой. Планируете ли вы портировать ее на другие консоли?

Он сказал, что разработчик сосредоточен только на портах для ПК и Xbox.

Мы были полностью сосредоточены на разработке (и сейчас поддерживаем) версий для ПК и Xbox Series X/S. ... Мы не комментируем утечки, слухи и домыслы. Повторяем, что версии S.T.A.L.K.E.R. 2 для ПК и Xbox Series X/S - единственные, которые мы разработали и поддерживаем