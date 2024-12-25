Дональд Трамп планирует вернуть смертную казнь в США

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении "решительно" добиваться применения смертной казни в отношении лиц, совершивших насильственные преступления. Он планирует возобновить эту практику, как это было во время его первого президентского срока. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.

Детали

Его комментарий появился на следующий день после того, как действующий президент США Джо Байден смягчил смертные приговоры большинству федеральных заключенных, приговоренных к высшей мере наказания.

"Как только я вступлю в должность, я дам указание Министерству юстиции решительно добиваться применения смертной казни для защиты американских семей и детей от жестоких насильников, убийц и монстров. Мы снова станем страной закона и порядка", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Как отмечает The Guardian, новоизбранный президент не сможет отменить решение Байдена, которое касалось 37 федеральных заключенных, приговоренных к смертной казни. В своем заявлении действующий глава государства подчеркнул, что "осуждает этих убийц, скорбит по жертвам их ужасных преступлений и сочувствует всем семьям, пережившим невероятную и невосполнимую потерю".

Противники смертной казни приветствовали решение Байдена, тогда как часть общества раскритиковала этот шаг.

Напомним,

Во время выступления во Флориде Дональд Трамп объявил о своей победе и сделал ряд громких заявлений. Он пообещал остановить войны, закрыть границы, уменьшить налоги и сделать армию сильнее.