россия заявляет, что переговоры с Украиной должны базироваться исключительно на условиях, которые были озвучены в Стамбуле, и отказывается от любых компромиссов, несмотря на изменения на фронте и значительные территориальные достижения Украины. Об этом в своем отчете сообщает Институт изучения войны (ISW), передает УНН.

Детали

Отмечается, что высокопоставленный российский чиновник повторил настойчивость президента россии владимира путина в том, что переговоры с Украиной должны основываться на тех же бескомпромиссных требованиях, которые он выдвигал перед полномасштабным вторжением и в момент крупнейших территориальных завоеваний россии, несмотря на то, что с того времени Украина освободила значительную часть территории.

Спикер Совета Федерации рф Валентина Матвиенко заявила 24 декабря, что Россия открыта к компромиссам в переговорах с Украиной. При этом она подчеркнула, что условия, выдвинутые во время переговоров в Стамбуле в марте 2022 года, остаются неизменными - говорится в отчете ISW.

Матвиенко подчеркнула, что россия не отступит от этих условий "ни на йоту". В Стамбуле россия требовала от Украины стать нейтральным государством, которое не сможет вступить в НАТО. Еще одним требованием рф было ограничение на численность Вооруженных сил Украины до 85 тысяч человек, подобной той, которая была наложена на Германию Версальским договором после Первой мировой войны.

Требования россии в Стамбуле в основном были более подробными версиями требований, которые путин выдвигал за несколько месяцев до начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, включая "демилитаризацию" и нейтралитет Украины - сообщает ISW.

Матвиенко повторила требования путина на ежегодной телевизионной пресс-конференции "Прямая линия" 19 декабря. Вероятно, аналогичные заявления от высокопоставленных чиновников рф прозвучат в ближайшие недели как для внутренней, так и для иностранной аудитории, отмечают в отчете аналитики.

Аналитики ISW отмечают, что активизация риторики российских чиновников, свидетельствует об уверенности путина в победе над Украиной. "Это остается неизменным, несмотря на значительные поражения, которые российская армия потерпела с тех пор", - говорится в отчете.

Напомним,

российский диктатор владимир путин, возможно, поставил перед военными задачу взять под контроль новые территории Востока. Наступление на хорошо защищенные города, такие как Покровск, может замедлить темпы продвижения россиян в критический момент "геополитической победы кремля".