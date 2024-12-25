В Украине объявили масштабную тревогу: россия запустила ракеты

Утром, 25 декабря, в большинстве областей Украины продолжается воздушная тревога. россия запустила по Украине ракеты. Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ в Telegram, передает УНН.

Детали

По последней информации, по состоянию на 05:25 из акватории Черного моря зафиксированы пуски ракеты типа "Калибр". Мониторинговые каналы сообщали, что россия вывела в море 3 корабля. Однако информация о количестве кораблей неофициальная.

Кроме того, ночью россия подняла с аэродрома Оленья стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Мониторинговые каналы также писали, что якобы были осуществлены пуски крылатых ракет.

Отмечается, что россия продолжает атаковать Украину дронами. БпЛА до сих пор фиксируют Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.