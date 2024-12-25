В Украине объявили масштабную тревогу: россия запустила ракеты
Киев • УНН
Утром 25 декабря россия начала ракетную атаку на Украину с Черного моря. С аэродрома Оленья подняли стратегические бомбардировщики Ту-95МС, также продолжаются атаки дронами.
Утром, 25 декабря, в большинстве областей Украины продолжается воздушная тревога. россия запустила по Украине ракеты. Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ в Telegram, передает УНН.
Детали
По последней информации, по состоянию на 05:25 из акватории Черного моря зафиксированы пуски ракеты типа "Калибр". Мониторинговые каналы сообщали, что россия вывела в море 3 корабля. Однако информация о количестве кораблей неофициальная.
Кроме того, ночью россия подняла с аэродрома Оленья стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Мониторинговые каналы также писали, что якобы были осуществлены пуски крылатых ракет.
Отмечается, что россия продолжает атаковать Украину дронами. БпЛА до сих пор фиксируют Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.