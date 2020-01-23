В Китае сообщили, людей какого возраста чаще поражает новый коронавирус

По данным ведомства, не менее девяти из 17 умерших в городе Ухане имели хронические заболевания: диабет, ишемическую болезнь сердца или болезнь Паркинсона. Восьми из них было более 80 лет, двум — за 70. Самой молодой жертвой вируса оказалась 48-летняя женщина с хроническим диабетом, которая ранее перенесла инсульт, отмечает издание.

“По имеющимся у нас эпидемиологическим данным, молодые люди в действительности не слишком восприимчивы к заболеванию”, — цитирует эксперта South China Morning Post.

Стоит также отметить, что власти Китая закрыли выезд из города Ухань, откуда началось распространение нового типа коронавируса. В Ухане проживают более 11,8 миллиона человек. Автобусное, железнодорожное и авиасообщение с городом прервано.