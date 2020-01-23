У Петербурзі з підозрою на коронавірус госпіталізували третю людину

Раніше було відомо про двох госпіталізованих, один з яких відправлений до лікарні напередодні з аеропорту Пулково, а другий — китайський студент — прибув в місто з КНР тиждень тому. У четвер вранці комітет з охорони здоров’я міста Петербурга повідомляв, що ознак, які дозволяють підозрювати коронавірус у госпіталізованих, немає. Медики поки уточнюють діагноз, дослідження тривають.

У зв’язку з поширенням у Китаї коронавіруса пасажирів, які прибувають рейсами з ряду азіатських країн, перевіряють в аеропортах за допомогою тепловізора. Роспотребнадзор з перших днів появи вірусу організував моніторинг за епідеміологічною обстановкою, вжив додаткових заходів щодо посилення санітарно-карантинного контролю в пунктах пропуску через держкордон РФ, відпрацював алгоритм дій медперсоналу при підозрі на нову короновірусну інфекцію, забезпечив контроль за готовністю медичних організацій до прийому хворих з країн , де зафіксовані випадки зараження коронавірусів.

Додамо, що у Білорусі спростували зараження коронавірусом у госпіталізованої дівчини.