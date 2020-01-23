У Білорусі спростували зараження коронавірусом у госпіталізованої дівчини

$41.400.13
45.840.29
ukru
Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей
Ексклюзив
06:31 • 7570 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 192410 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 140513 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 122950 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 129538 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 146842 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 147292 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 230956 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 217566 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 187686 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
3.2м/с
49%
Популярнi новини

Зірка фільмів про Гаррі Поттера зіграє у фільмі російського режисера

10 квітня, 22:31 • 19660 перегляди

У Білому домі хочуть обмежити коло людей, які будуть мати доступ до секретних доповідей розвідки

10 квітня, 22:58 • 18937 перегляди

Британія та Франція прискорять військове планування "коаліції охочих" впродовж двох тижнів

10 квітня, 23:43 • 11251 перегляди

Велика Британія та Норвегія виділять Україні 580 млн доларів на дрони та зброю

11 квітня, 00:24 • 9794 перегляди

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

03:25 • 17821 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 192334 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 177206 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 296244 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 318217 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 399621 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 7394 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 5816 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 57997 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 40718 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 54884 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

У Білорусі спростували зараження коронавірусом у госпіталізованої дівчини

Київ • УНН

 • 10980 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Білоруські лікарі не виявили у громадянки, яка прибула з КНР, коронавірус нового типу, про що стверджував її знайомий росіянин з Санкт-Петербурга, якого було госпіталізовано після спільної поїздки в Китай. Про це йдеться в поширеному в четвер повідомленні МОЗ Білорусі, передає УНН.

У Білорусі спростували зараження коронавірусом у госпіталізованої дівчини

“Міністерство охорони здоров’я Республіки Білорусь підтверджує, що вчора в Мінську інфекційну лікарню була госпіталізована пацієнтка зі скаргами на болі в м’язах, підвищенням температури тіла до 38,5, кашлем. Попередній діагноз — гостра респіраторна вірусна інфекція”, — йдеться в повідомленні.

З бесіди з пацієнткою стало відомо, що 20 січня вона повернулася з поїздки в Китай (Шанхай). “На сьогоднішній момент дівчина знаходиться, як і інші пацієнти з непідтвердженими діагнозами, в окремому боксі”, — сказано в повідомленні. У ньому наголошується, що в лікарні було проведено консиліум.

“Виставлено діагноз, який на даний момент вже підтверджено лабораторно — грип В, середнього ступеня тяжкості. Проводиться лабораторне дослідження для виключення нашарування коронавірусної інфекції”, — повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

У четвер стало відомо, що в мінській лікарні перебуває знайома росіянина з Санкт-Петербурга, який потрапив до лікарні після поїздки в Китай з білорускою. Про це він сам написав у соцмережах.

МОЗ Білорусі заявив, що відстежує ситуацію з коронавірусом нового типу, посилені профілактичні заходи щодо недопущення його поширення в країні в пунктах пропуску ведеться особливий санітарно-карантинний контроль.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.15
Bitcoin
$81,257.20
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.63
Золото
$3,231.34
Ethereum
$1,553.01