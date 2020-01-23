У Білорусі спростували зараження коронавірусом у госпіталізованої дівчини
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Білоруські лікарі не виявили у громадянки, яка прибула з КНР, коронавірус нового типу, про що стверджував її знайомий росіянин з Санкт-Петербурга, якого було госпіталізовано після спільної поїздки в Китай. Про це йдеться в поширеному в четвер повідомленні МОЗ Білорусі, передає УНН.
“Міністерство охорони здоров’я Республіки Білорусь підтверджує, що вчора в Мінську інфекційну лікарню була госпіталізована пацієнтка зі скаргами на болі в м’язах, підвищенням температури тіла до 38,5, кашлем. Попередній діагноз — гостра респіраторна вірусна інфекція”, — йдеться в повідомленні.
З бесіди з пацієнткою стало відомо, що 20 січня вона повернулася з поїздки в Китай (Шанхай). “На сьогоднішній момент дівчина знаходиться, як і інші пацієнти з непідтвердженими діагнозами, в окремому боксі”, — сказано в повідомленні. У ньому наголошується, що в лікарні було проведено консиліум.
“Виставлено діагноз, який на даний момент вже підтверджено лабораторно — грип В, середнього ступеня тяжкості. Проводиться лабораторне дослідження для виключення нашарування коронавірусної інфекції”, — повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.
У четвер стало відомо, що в мінській лікарні перебуває знайома росіянина з Санкт-Петербурга, який потрапив до лікарні після поїздки в Китай з білорускою. Про це він сам написав у соцмережах.
МОЗ Білорусі заявив, що відстежує ситуацію з коронавірусом нового типу, посилені профілактичні заходи щодо недопущення його поширення в країні в пунктах пропуску ведеться особливий санітарно-карантинний контроль.