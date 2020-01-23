В Беларуси опровергли заражения коронавируса в госпитализированного девушки
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Белорусские врачи не выявили у гражданки, прибывшей из КНР, коронавирус нового типа, о чем утверждал ее знакомый россиянин из Санкт-Петербурга, госпитализированный после совместной поездки в Китай. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении Минздрава Беларуси, передает УНН.
“Министерство здравоохранения Республики Беларусь подтверждает, что вчера в Минскую инфекционную больницу была госпитализирована пациентка с жалобами на боли в мышцах, повышением температуры тела до 38,5, кашлем. Предварительный диагноз — острая респираторная вирусная инфекция”, — говорится в сообщении.
Из беседы с пациенткой стало известно, что 20 января она вернулась из поездки в Китай (Шанхай). “На сегодняшний момент девушка находится, как и другие пациенты с неподтвержденными диагнозами, в отдельном боксе”, — сказано в сообщении. В нем отмечается, что в больнице был проведен консилиум.
“Выставлен диагноз, который на данный момент уже подтвержден лабораторно — грипп В, средней степени тяжести. Проводится лабораторное исследование для исключения наслоения коронавирусной инфекции”, — сообщили в Минздраве.
В четверг стало известно, что в минской больнице находится знакомая россиянина из Санкт-Петербурга, который попал в больницу после поездки в Китай с белоруской. Об этом он сам написал в соцсетях.
Минздрав Беларуси заявил, что отслеживает ситуацию с коронавирусом нового типа, усилены профилактические мероприятия по недопущению его распространения в стране, в пунктах пропуска ведется особый санитарно-карантинный контроль.