У Петербурзі не підтвердили наявність коронавірусу у госпіталізованих осіб

$41.400.13
45.840.29
ukru
Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей
Ексклюзив
06:31 • 9096 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 196236 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 142182 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 124570 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 130911 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 147473 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 147707 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 231013 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 217592 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 187700 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
3.1м/с
48%
Популярнi новини

У Білому домі хочуть обмежити коло людей, які будуть мати доступ до секретних доповідей розвідки

10 квітня, 22:58 • 20712 перегляди

Британія та Франція прискорять військове планування "коаліції охочих" впродовж двох тижнів

10 квітня, 23:43 • 13056 перегляди

Велика Британія та Норвегія виділять Україні 580 млн доларів на дрони та зброю

11 квітня, 00:24 • 11694 перегляди

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

03:25 • 19697 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 9740 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 196322 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 178944 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 297917 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 319828 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 401182 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 10642 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 7072 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 58555 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 41240 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 55374 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

У Петербурзі не підтвердили наявність коронавірусу у госпіталізованих осіб

Київ • УНН

 • 11293 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Коронавірус у госпіталізованих в Петербурзі двох молодих людей виключений, їх лікують від ГРВІ. Про це 23 січня заявили в регіональному управлінні Роспотребнадзора, передає УНН з посиланням на місцеве видання “Фонтанка”.

У Петербурзі не підтвердили наявність коронавірусу у госпіталізованих осіб

Двоє людей — росіянин і громадянин Китаю, яких вчора прямо з Пулково відвезли до Боткінської лікарні, до сих пір знаходяться там. Але новий вірус, зафіксований в Китаї, у них не виявлено. У обох пацієнтів діагностовано ГРВІ. Про це виданню “Доктор Пітер” розповіли в петербурзькому управлінні Роспотребнадзора. Чоловіки продовжують лікування.

У комітеті з охорони здоров’я журналісту “Фонтанки” додали, що лабораторні дослідження ще тривають. Біоматеріали досліджує вірусологічна лабораторія.

Тим часом, живе в Шанхаї росіянин, якого вчора привезли з Пулково до Боткінської лікарні, повідомив в соцмережах, що в Білорусі з підозрою на новий вірус госпіталізована його дівчина.

“Любі друзі! Зараз з підозрою на наявність вірусу, але з більш яскраво вираженими симптомами, моя дівчина... лежить в інфекційній лікарні міста Мінська без належної особливої уваги і потрібних термінових процедур”, — написав молодий чоловік вранці 23 січня.

Він додав, що його дівчина повернулася з Китаю пару днів до цього. Їй надали першу допомогу, але нібито адекватна діагностика не проводилася. Петербуржець попросив “загострити на цьому увагу громадськості”.

Додамо, вчора в другій половині дня з Пулково медики в костюмах хімзахисту відвезли двох пасажирів рейсу з Китаю. 20-річний громадянин Піднебесної і 23-річний петербуржець були з високою температурою. У зв’язку зі спалахом коронавіруса на сході пасажирів терміново ізолювали і направили до інфекціоністів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.15
Bitcoin
$81,257.20
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.63
Золото
$3,231.34
Ethereum
$1,553.01