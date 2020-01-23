У Петербурзі не підтвердили наявність коронавірусу у госпіталізованих осіб

Двоє людей — росіянин і громадянин Китаю, яких вчора прямо з Пулково відвезли до Боткінської лікарні, до сих пір знаходяться там. Але новий вірус, зафіксований в Китаї, у них не виявлено. У обох пацієнтів діагностовано ГРВІ. Про це виданню “Доктор Пітер” розповіли в петербурзькому управлінні Роспотребнадзора. Чоловіки продовжують лікування.

У комітеті з охорони здоров’я журналісту “Фонтанки” додали, що лабораторні дослідження ще тривають. Біоматеріали досліджує вірусологічна лабораторія.

Тим часом, живе в Шанхаї росіянин, якого вчора привезли з Пулково до Боткінської лікарні, повідомив в соцмережах, що в Білорусі з підозрою на новий вірус госпіталізована його дівчина.

“Любі друзі! Зараз з підозрою на наявність вірусу, але з більш яскраво вираженими симптомами, моя дівчина... лежить в інфекційній лікарні міста Мінська без належної особливої уваги і потрібних термінових процедур”, — написав молодий чоловік вранці 23 січня.

Він додав, що його дівчина повернулася з Китаю пару днів до цього. Їй надали першу допомогу, але нібито адекватна діагностика не проводилася. Петербуржець попросив “загострити на цьому увагу громадськості”.

Додамо, вчора в другій половині дня з Пулково медики в костюмах хімзахисту відвезли двох пасажирів рейсу з Китаю. 20-річний громадянин Піднебесної і 23-річний петербуржець були з високою температурою. У зв’язку зі спалахом коронавіруса на сході пасажирів терміново ізолювали і направили до інфекціоністів.