У Росії ще одну людину, яка прибула з Китаю госпіталізували з підозрою на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. У Росії пасажири літака, який прибув в аеропорт Пулково з Шанхая, госпіталізували з підозрою на ГРВІ. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"Пацієнт, доставлений до Боткінської інфекційної лікарні, прибув рейсом з Шанхая з підозрою на ГРВІ. Подальші висновки можна буде робити за результатами проведених аналізів", - повідомили в ЗМІ.
Також повідомляється, що у госпіталізованого пасажира з Пулково була висока температура.
Нагадаємо, в Росії пасажирку літака з Китаю госпіталізували з підозрою на коронавірус.