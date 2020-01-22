У Росії ще одну людину, яка прибула з Китаю госпіталізували з підозрою на коронавірус

"Пацієнт, доставлений до Боткінської інфекційної лікарні, прибув рейсом з Шанхая з підозрою на ГРВІ. Подальші висновки можна буде робити за результатами проведених аналізів", - повідомили в ЗМІ.

Також повідомляється, що у госпіталізованого пасажира з Пулково була висока температура.

Нагадаємо, в Росії пасажирку літака з Китаю госпіталізували з підозрою на коронавірус.