В России пассажирку самолета из Китая госпитализировали с подозрением на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. В аэропорту Хабаровска пассажирку самолета из Харбина госпитализировали по подозрению на смертельный коронавирус. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Сибир.Реалии".
"Роспотребнадзор сейчас встречает все самолеты в аэропорту, из ночного рейса из Харбина (Китай, - ред.) 21 января госпитализировали одну женщину с высокой температурой, отвезли в больницу из-за подозрения на смертельный коронавирус", - сообщили в СМИ.
Также уточняется, что диагноз пока не подтвердили, а в Роспотребнадзоре информацию комментировать отказались.
Напомним, болезнь уже распространилась на ряд стран, в том числе и на США.
Из-за неизвестной формы пневмонии в Китае умерло девять человек, 440 человек заболело.