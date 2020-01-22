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Неизвестная форма пневмонии в Китае: заболело более 400, умерло девять

Киев • УНН

 • 16460 просмотра

КИЕВ 22 января. УНН. Из-за неизвестной формы пневмонии в Китае умерло девять человек, 440 человек заболело. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.

Неизвестная форма пневмонии в Китае: заболело более 400, умерло девять

"Неизвестная форма пневмонии, которая убила девять человек, заразила сотни и уже добралась до США, может мутировать и распространяться", - сообщили в СМИ.

Сообщается, что власти Ухани, города в Китае, что стало эпицентром вируса, призвали местных жителей не выезжать за пределы города.

"Болезнь в основном передается через дыхательные пути, и существует возможность вирусной мутации и распространения заболевания", - говорится в сообщении.

Также указано, что болезнь уже обнаружили в Китае, США, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Кореи и Макао.

"Правительство Китая классифицировало вспышку к той же категории, что и эпидемия ОРВИ, что означает обязательную изоляцию для тех, у кого диагностирована болезнь, и необходимость осуществления карантинных мероприятий. Но они до сих пор не смогли подтвердить точный источник вируса, который заразил 440 человек по всей стране", - отметили в СМИ.

Сообщается, что центр контроля и профилактики заболеваний в Китае выяснил, что болезнь возникла на территории рынка в Ухане, где проводились незаконные операции с дикими животными. Таким образом, болезнь могла возникнуть у животного, а затем передаться человеку, а значит, вирус адаптируется и мутирует.

Указано, что техническое название коронавируса - 2019-nCoV.

Напомним, медики подтвердили, что болезнь передается от человека человеку.

В Китае усиливают контроль над туристами, чтобы не распространять пневмонию.

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