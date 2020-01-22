Неизвестная форма пневмонии в Китае: заболело более 400, умерло девять
Киев • УНН
КИЕВ 22 января. УНН. Из-за неизвестной формы пневмонии в Китае умерло девять человек, 440 человек заболело. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.
"Неизвестная форма пневмонии, которая убила девять человек, заразила сотни и уже добралась до США, может мутировать и распространяться", - сообщили в СМИ.
Сообщается, что власти Ухани, города в Китае, что стало эпицентром вируса, призвали местных жителей не выезжать за пределы города.
"Болезнь в основном передается через дыхательные пути, и существует возможность вирусной мутации и распространения заболевания", - говорится в сообщении.
Также указано, что болезнь уже обнаружили в Китае, США, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Кореи и Макао.
"Правительство Китая классифицировало вспышку к той же категории, что и эпидемия ОРВИ, что означает обязательную изоляцию для тех, у кого диагностирована болезнь, и необходимость осуществления карантинных мероприятий. Но они до сих пор не смогли подтвердить точный источник вируса, который заразил 440 человек по всей стране", - отметили в СМИ.
Сообщается, что центр контроля и профилактики заболеваний в Китае выяснил, что болезнь возникла на территории рынка в Ухане, где проводились незаконные операции с дикими животными. Таким образом, болезнь могла возникнуть у животного, а затем передаться человеку, а значит, вирус адаптируется и мутирует.
Указано, что техническое название коронавируса - 2019-nCoV.
Напомним, медики подтвердили, что болезнь передается от человека человеку.
В Китае усиливают контроль над туристами, чтобы не распространять пневмонию.