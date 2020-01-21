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У Китаї посилюють контроль над туристами, щоб не поширювати пневмонію

Київ • УНН

 • 10878 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. У Китайському місті Ухань посилили моніторинг виїздів туристів з міста в інші міста і з країни, щоб не допустити поширення невідомої форми пневмонії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.

У Китаї посилюють контроль над туристами, щоб не поширювати пневмонію

"Центральнокитайське місто Ухань здійснило низку заходів щодо посилення контролю, а також моніторингу виїзних турів з міста в інші райони країни і за кордон, з метою запобігання поширенню пневмонії, викликаної коронавірусом нового типу", - повідомили в ЗМІ.

Крім цього, повідомляється, що місцеві туроператори не будуть організовувати групові турпоїздки за межі міста, а місцева поліція буде здійснювати вибіркові перевірки приватних пасажирських автомобілів на наявність в багажниках живої птиці або диких тварин при перетині міської межі.

"Були задіяні 35 стаціонарних інфрачервоних термометрів і більше 300 ручних приладів для вимірювання температури пасажирів у таких транспортних терміналах, таких як аеропорт, залізничні вокзали, автобусні зупинки і пірси. Пасажири, у яких виявиться лихоманка, будуть зареєстровані. Їм роздадуть респіраторні маски та брошури про нову пневмонію. Також їм буде рекомендовано звернутися до лікаря", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, через спалах коронавірусу на території КНР, зокрема провінції Гуандун, консульство України в регіоні опублікувало рекомендації від місцевої китайської влади.

Також нагадаємо, що в Китаї кількість інфікованих новим коронавірусом наблизилася до 300.

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