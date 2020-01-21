У Китаї кількість інфікованих новим коронавірусом наблизилася до 300
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. У Китаї кількість людей, інфікованих новим вірусом, який викликав спалах невідомої форми пневмонії, зріс до 291. Про це повідомляє УНН із посиланням на AFP.
"Кількість людей в Китаї, інфікованих новим вірусом, схожим на атипову пневмонію, у вівторок підскочив до 291, за даними влади. За даними Національної комісії з охорони здоров'я, на сьогоднішній день зареєстровано близько 80 нових підтверджених випадків захворювання вірусом, в результаті яких чотири людини загинули, а більше 900 осіб все ще перебувають під медичним наглядом", - пише видання.
Нагадаємо, раніше повідомлялось про три випадки смерті через невідому форму пневмонії у Китаї.
У Китаї медики підтвердили, що коронавірус нового типу, який викликав спалах пневмонії, здатний передаватися від людини до людини.
Також повідомлялося, що у Південній Кореї зареєстрували перший випадок захворювання на невідому форму пневмонії.
Окрім того, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) скликає термінове засідання комітету з надзвичайних ситуацій на 22 січня у зв'язку з коронавірусом нового типу, який набирає поширення у Китаї.