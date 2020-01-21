В Китае число инфицированных новым коронавирусом приблизилась к 300
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. В Китае количество людей, инфицированных новым вирусом, который вызвал вспышку неизвестной формы пневмонии, вырос до 291. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.
"Количество людей в Китае, инфицированных новым вирусом, похожим на атипичную пневмонию, во вторник подскочило до 291, по данным властей. По данным Национальной комиссии по охране здоровья, на сегодняшний день зарегистрировано около 80 новых подтвержденных случаев заболевания вирусом, в результате которых четыре человека погибли, а более 900 человек все еще находятся под контролем", - пишет издание.
Напомним, ранее сообщалось о трех случаях смерти от неизвестной формы пневмонии в Китае.
В Китае медики подтвердили, что коронавирус нового типа, который вызвал вспышку пневмонии, способен передаваться от человека к человеку.
Также сообщалось, что в Южной Корее зарегистрировали первый случай заболевания неизвестной формой пневмонии.
Кроме того, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает экстренное заседание комитета по чрезвычайным ситуациям на 22 января в связи с коронавирусом нового типа, который распространяется в Китае.