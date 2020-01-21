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ВООЗ скликає екстрене засідання через новий вірус у Китаї

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) скликає термінове засідання комітету з надзвичайних ситуацій на 22 січня у зв'язку з коронавірусом нового типу, який набирає поширення у Китаї. Про це повідомляє УНН з посиланням на dpa і DW.

ВООЗ скликає екстрене засідання через новий вірус у Китаї

На зустрічі мають обговорити, чи є поширення вірусу міжнародною надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я, повідомили у ВООЗ в понеділок, 20 січня. Комітет може виробити рекомендації щодо політики, а оголошення надзвичайного стану означатиме заклик до міжнародного спостереження, співпраці та фінансування з метою зупинення поширення вірусу.

Ця заява ВООЗ пролунала після того, як стало відомо, що вірусом заразилися вже понад 200 людей. За даними медиків, йдеться вже про приблизно 220 підтверджених випадків інфікування, три людини померли. Водночас понад 20 людей, які заразилися вірусом, вже виписали з лікарні.

Вірус поширився з міста Ухань на інші населені пункти Китаю, чотири випадки зафіксовано вже й за межами країни.

Влада Китаю цього ж дня підтвердила, що вірус здатний передаватися в тому числі від людини до людини. Доведено, що два випадки захворювання в провінції Гуандун на півдні країни пов'язані саме з цим типом передачі вірусу, заявив керівник команди експертів Державного комітету з питань гігієни та охорони здоров'я КНР Чжун Наньшань.

Крім того, він підтвердив факти зараження новим коронавірусом серед співробітників медустанов, в яких перебувають хворі. Наразі відомо про 14 хворих медпрацівників.

Уперше про новий коронавірус висловилося також вище китайське керівництво. Лідер КНР Сі Цзіньпін віддав розпорядження вжити рішучих заходів для того, щоб зупинити поширення захворювання.

Про сам вірус відомо, що він належить до групи коронавірусів і провокує в інфікованих ним людей розвиток пневмонії. Перші випадки зараження новим вірусом були пов'язані з оптовим ринком морепродуктів в місті Ухань.

Крім білух і інших морських ссавців на цьому ринку до його закриття 1 січня, за інформацією ЗМІ, продавали також кажанів, курей, кроликів та змій. Один з цих видів, імовірно, і став джерелом зараження. У ВООЗ також заявили, що первинним джерелом вірусу, найбільш імовірно, можуть бути тварини.

Нагадаємо, невідома форма пневмонії поширилась на Південну Корею.

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