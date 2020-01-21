ВОЗ созывает экстренное заседание из-за нового вируса в Китае

На встрече должны обсудить, является распространение вируса международной чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения, сообщили в ВОЗ в понедельник, 20 января. Комитет может выработать рекомендации относительно политики, а объявления чрезвычайного положения будет означать призыв к международному наблюдения, сотрудничества и финансирования с целью остановки распространения вируса.

Это заявление ВОЗ прозвучало после того, как стало известно, что вирусом заразились более 200 человек. По данным медиков, речь идет уже о примерно 220 подтвержденных случаев инфицирования, три человека погибли. В то же время более 20 человек, заразившихся вирусом, уже выписали из больницы.

Вирус распространился из города Ухань на другие населенные пункты Китая, четыре случая зафиксировано уже и за пределами страны.

Власти Китая в этот же день подтвердила, что вирус способен передаваться в том числе от человека к человеку. Доказано, что два случая заболевания в провинции Гуандун на юге страны связаны именно с этим типом передачи вируса, заявил руководитель команды экспертов Государственного комитета по вопросам гигиены и охраны здоровья КНР Чжун Наньшань.

Кроме того, он подтвердил факты заражения новым коронавируса среди сотрудников медучреждений, в которых находятся больные. Известно о 14 больных медработников.

Впервые о новом коронавирус высказалось также выше китайское руководство. Лидер КНР Си Цзиньпин отдал распоряжение принять решительные меры для того, чтобы остановить распространение заболевания.

О самом вирусе известно, что он относится к группе коронавирусов и провоцирует в инфицированных им людей развитие пневмонии. Первые случаи заражения новым вирусом были связаны с оптовым рынком морепродуктов в городе Ухань.

Кроме белух и других морских млекопитающих на этом рынке до его закрытия 1 января, по информации СМИ, продавали также летучих мышей, кур, кроликов и змей. Один из этих видов, вероятно, и стал источником заражения. ВОЗ также заявили, что первичным источником вируса, наиболее вероятно, могут быть животные.

Напомним, неизвестная форма пневмонии распространился на Южную Корею.