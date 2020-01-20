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Неизвестная форма пневмонии распространился на Южную Корею

Киев • УНН

 • 13316 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. В Южной Корее зарегистрировали первый случай заболевания на неизвестную форму пневмонии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.

Неизвестная форма пневмонии распространился на Южную Корею

"Южная Корея в понедельник сообщила о своем первом случае заболевания - заболела 35-летняя женщина, которая прилетела из Уханя. Таиланд и Япония ранее подтвердили в общем три случая - все они посетили китайский город", - добавили в СМИ.

Указано, что общее количество заболевших вирусом выросла до 201. Ученые до сих пор не подтвердили передачу вируса от человека человеку, но эту возможность не исключают.

Также сообщается, что на центральном железнодорожном вокзале Пекина путешественники начали использовать маски для предотвращения болезни.

"Считается, что рынок морепродуктов является центром вспышки в Ухане, однако представители здравоохранения сообщили, что некоторые пациенты не имели контакта с заведением", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ВОЗ считают наиболее вероятной причиной распространения болезни - через животных.

Напомним, ранее сообщалось о трех случаях смерти от неизвестной формы пневмонии в Китае.

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