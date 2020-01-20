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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
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Невідома форма пневмонії поширилась на Південну Корею

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. В Південній Кореї зареєстрували перший випадок захворювання на невідому форму пневмонії. Про це повідомляє УНН із посиланням на AFP.

Невідома форма пневмонії поширилась на Південну Корею

"Південна Корея у понеділок повідомила про свій перший випадок захворювання – захворіла 35-річна жінку, яка прилетіла з Уханя. Таїланд та Японія раніше підтвердили загалом три випадки - усі вони відвідали китайське місто", - додали у ЗМІ.

Вказано, що загальна кількість хворих на вірус зросла до 201. Вчені досі не підтвердили передачу вірусу від людини людині, але цю можливість не виключають.

Також повідомляється, що на центральному залізничному вокзалі Пекіна мандрівники почали використовувати маски для запобігання хворобі.

"Вважається, що ринок морепродуктів є центром спалаху в Ухані, проте представники охорони здоров'я повідомили, що деякі пацієнти не мали контакту з закладом", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у ВООЗ вважають найбільш вірогідною причиною поширення хвороби - через тварин.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про три випадки смерті через невідому форму пневмонії у Китаї.

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