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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
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У Китаї різко зросла кількість інфікованих новим вірусом

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. У Китаї медики підтвердили, що коронавірус нового типу, який викликав спалах пневмонії, здатний передаватися від людини до людини. Це доведено стосовно двох випадків захворювання в провінції Гуандун, заявили 20 січня експерти Державного комітету охорони здоров'я Китаю. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.

У Китаї різко зросла кількість інфікованих новим вірусом

Вони також підтвердили факти зараження вірусом серед співробітників установ, у яких перебувають хворі: захворіли 14 медичних працівників.

Науковці поки не можуть достовірно встановити джерело поширення вірусу.

Раніше 20 січня з'явилися офіційні повідомлення, що число заражених різко зросло, зареєстровано близько 220 підтверджених випадків, троє людей померли.

Станом на 20 січня 25 людей, які заразилися вірусом, виписані з лікарні, 170 продовжують лікування. Стан 35 пацієнтів тяжкий, дев'ятеро перебувають у критичному стані. Близько 130 пацієнтів вважаються хворими в легкій формі.

Нагадаємо, ВООЗ скликає екстрене засідання через новий вірус у Китаї.

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