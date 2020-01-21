В Китае резко возросло количество инфицированных новым вирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. В Китае медики подтвердили, что коронавирус нового типа, который вызвал вспышку пневмонии, способен передаваться от человека к человеку. Это доказано в отношении двух случаев заболевания в провинции Гуандун, заявили 20 января эксперты Государственного комитета здравоохранения Китая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Они также подтвердили факты заражения вирусом среди сотрудников учреждений, в которых находятся больные: заболели 14 медицинских работников.
Ученые пока не могут достоверно установить источник распространения вируса.
Ранее 20 января появились официальные сообщения, что число зараженных резко возросло, зарегистрировано около 220 подтвержденных случаев, три человека погибли.
По состоянию на 20 января 25 человек, заразившихся вирусом, выписаны из больницы, 170 продолжают лечение. Состояние 35 пациентов тяжелое, девять находятся в критическом состоянии. Около 130 пациентов считаются больными в легкой форме.
Напомним, ВОЗ созывает экстренное заседание из-за нового вируса в Китае.