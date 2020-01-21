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Эпидемия пневмонии в Китае: консульство Украины в Гуанчжоу опубликовало рекомендации

Киев • УНН

 • 19781 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Из-за вспышки коронавируса на территории КНР, в частности провинции Гуандун, консульство Украины в регионе опубликовало рекомендации от местной китайской власти, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Эпидемия пневмонии в Китае: консульство Украины в Гуанчжоу опубликовало рекомендации

“Уважаемые граждане Украины, доводим до вашего сведения информацию Офиса международных дел Народного Правительства провинции Гуандун (прилагается с неофициальным переводом на украинский язык)”, — указано в сообщении.

В прилагаемом документе указано, что: “Офис международным делам Народного Правительства провинции Гуандун обращает внимание всех генеральных консульств в Гуанчжоу следующее: По состоянию на 20 января 2020 года в провинции Гуандун было зафиксировано 14 случаев заражения новым типом коронавируса воспаления легких (пневмония), обнаруженные зараженные пациенты теперь получают медицинскую помощь. Китайский национальный совет здравоохранения и Гуандунский национальный совет здравоохранения просят Генеральные консульства зарубежных стран в Гуанчжоу уделить внимание относительно нового типа коронавируса воспаление легких (пневмония) и разместить на официальных страницах информацию, которая прилагается”.

“В настоящее время в сезон повышенной заболеваемости респираторными инфекционными заболеваниями зимой и весной, следует обратить внимание на необходимость проветривания помещений, личную защиту от переохлаждений и теплую одежду, мытье рук, личную гигиену и занятия физическими упражнениями, по возможности также избегать публичных мест (скопления большого количества людей в одном месте). Надевайте респиратор для уменьшения распространения микробов. Если у вас лихорадка или симптомы инфекции, необходимо вовремя обратиться в медицинское учреждение”, — добавили местные власти.

Добавим, что в Китае количество инфицированных новым коронавирусом приблизилось к 300.

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