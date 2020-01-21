Епідемія пневмонії у Китаї: консульство України в Гуанчжоу опублікувало рекомендації
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Через спалах коронавірусу на території КНР, зокрема провінції Гуандун, консульство України у регіоні опублікувало рекомендації від місцевої китайської влади, пише УНН з посиланням на пресслужбу установи.
“Шановні громадяни України, доводимо до вашого відома інформацію Офісу міжнародних справ Народного Уряду провінції Гуандун (додається з неофіційним перекладом українською мовою)”, — вказано у повідомленні.
У доданому документі вказано, що: “Офіс міжнародних справ Народного Уряду провінції Гуандун звертає увагу всіх генеральних консульств в Гуанчжоу про наступне: Станом на 20 січня 2020 року в провінції Гуандун було зафіксовано 14 випадків зараження новим типом коронавірусу запалення легень (пневмонія), виявлені зараженні пацієнти наразі отримують медичну допомогу. Китайська національна рада охорони здоров’я та Гуандунська національна рада охорони здоров’я просять Генеральні консульства іноземних країн в Гуанчжоу приділити увагу щодо нового типу коронавірусу запалення легенів (пневмонія) та розмістити на офіційних сторінках інформацію, що додається”.
“В даний час у сезон підвищеної захворюваності на респіраторні інфекційні захворювання взимку та навесні, слід звернути увагу на необхідність провітрювання приміщень, особистий захист від переохолоджень та теплий одяг, миття рук, особисту гігієну та заняття фізичними вправами, по можливості також уникати публічних місць (скупчення великої кількості людей в одному місці). Одягайте респіратори для зменшення поширення мікробів. Якщо у вас лихоманка або симптоми інфекції, необхідно вчасно звернутися до медичного закладу”, — додала місцева влада.
Додамо, що у Китаї кількість інфікованих новим коронавірусом наблизилася до 300.