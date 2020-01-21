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В Китае усиливают контроль над туристами, чтобы не распространить пневмонию

Киев • УНН

 • 10878 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. В Китайском городе Ухань ужесточили мониторинг выездов туристов из города в другие города и из страны, чтобы не допустить распространение неизвестной формы пневмонии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

В Китае усиливают контроль над туристами, чтобы не распространить пневмонию

“Центральнокитайский город Ухань предпринял ряд мер по ужесточению контроля, а также мониторингу выездных турпоездок из города в другие районы страны и за рубеж, в целях предотвращения распространения пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа”, — сообщили в СМИ.

Кроме этого, сообщается, что местные туроператоры не будут организовывать групповые турпоездки за пределы города, а местная полиция будет осуществлять выборочные проверки частных пассажирских автомобилей на наличие в багажниках живой птицы или диких животных при пересечении городской границы.

“Были задействованы 35 стационарных инфракрасных термометров и более 300 ручных приборов для измерения температуры пассажиров в таких транспортных терминалах, таких как аэропорт, железнодорожные вокзалы, автобусные остановки и пирсы. Пассажиры, у которых обнаружится лихорадка, будут зарегистрированы. Им раздадут респираторные маски и брошюры о новой пневмонии. Также им будет рекомендовано обратиться к врачу”, — сказано в сообщении.

Напомним, из-за вспышки коронавируса на территории КНР, в частности провинции Гуандун, консульство Украины в регионе опубликовало рекомендации от местной китайской власти.

Также напомним, что в Китае число инфицированных новым коронавирусом приблизилась к 300.

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