В Китае усиливают контроль над туристами, чтобы не распространить пневмонию
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. В Китайском городе Ухань ужесточили мониторинг выездов туристов из города в другие города и из страны, чтобы не допустить распространение неизвестной формы пневмонии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
“Центральнокитайский город Ухань предпринял ряд мер по ужесточению контроля, а также мониторингу выездных турпоездок из города в другие районы страны и за рубеж, в целях предотвращения распространения пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа”, — сообщили в СМИ.
Кроме этого, сообщается, что местные туроператоры не будут организовывать групповые турпоездки за пределы города, а местная полиция будет осуществлять выборочные проверки частных пассажирских автомобилей на наличие в багажниках живой птицы или диких животных при пересечении городской границы.
“Были задействованы 35 стационарных инфракрасных термометров и более 300 ручных приборов для измерения температуры пассажиров в таких транспортных терминалах, таких как аэропорт, железнодорожные вокзалы, автобусные остановки и пирсы. Пассажиры, у которых обнаружится лихорадка, будут зарегистрированы. Им раздадут респираторные маски и брошюры о новой пневмонии. Также им будет рекомендовано обратиться к врачу”, — сказано в сообщении.
Напомним, из-за вспышки коронавируса на территории КНР, в частности провинции Гуандун, консульство Украины в регионе опубликовало рекомендации от местной китайской власти.
Также напомним, что в Китае число инфицированных новым коронавирусом приблизилась к 300.