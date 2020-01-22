Невідома форма пневмонії у Китаї: захворіло понад 400, померло дев'ятеро
Київ • УНН
КИЇВ 22 січня. УНН. Через невідому форму пневмонії у Китаї померло дев’ять людей, 440 людей захворіло. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.
"Невідома форма пневмонії, яка вбила дев'ятьох людей, заразила сотні та вже дісталася до США, може мутувати і поширюватися", - повідомили у ЗМІ.
Повідомляється, що влада Уханю, міста в Китаї, що стало епіцентром вірусу, закликала місцевих жителів не виїжджати за межі міста.
"Хвороба в основному передається через дихальні шляхи, і існує можливість вірусної мутації та подальшого поширення захворювання", - йдеться у повідомленні.
Також вказано, що хворобу вже виявили в Китаї, США, Тайвані, Таїланді, Японії, Південній Кореї та Макао.
"Уряд Китаю класифікував спалах до тієї ж категорії, що і епідемія ГРВІ, що означає обов'язкову ізоляцію для тих, у кого діагностована хвороба, та необхідність здійснення карантинних заходів. Але вони досі не змогли підтвердити точне джерело вірусу, який заразив 440 людей по всій країні", - зазначили в ЗМІ.
Повідомляється, що центр контролю та профілактики захворювань в Китаї вияснив, що хвороба виникла на території ринку в Ухані, де проводились незаконні операції з дикими тваринами. Таким чином, хвороба могла виникнути у тварини, а потім передатись людині, а значить, вірус адаптується та мутує.
Вказано, що технічна назва коронавірусу - 2019-nCoV.
Нагадаємо, медики підтвердили, що хвороба передається від людини людині.
У Китаї посилюють контроль над туристами, щоб не поширювати пневмонію.