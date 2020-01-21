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Невідома форма пневмонії поширилася на США

Київ • УНН

 • 20033 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. У США зареєстрували перший випадок захворювання на невідому форму пневмонії, що поширилась з китайського міста Ухань. Про це повідомляє УНН із посиланням на NYT.

Невідома форма пневмонії поширилася на США

"Перша людина в штаті Вашингтон заражена новим респіраторним вірусом. Спалах почався на ринку в Китаї і зараз поширився, як мінімум, ще на чотири інші країни“, - повідомляє видання.

За інформацією видання, хворий є жителем округу Сногоміш, штат Вашингтон. Він відчував симптоми хвороби після повернення з подорожі до регіону біля Уханя, де почався спалах.

“Він був госпіталізований з пневмонією минулого тижня, а зараження коронавірусом було підтверджено в понеділок вдень”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що новини про перший випадок у США надходять на тлі зростаючих доказів того, що вірус поширюється від людини до людини. Однак, більш актуальнім є питання наскільки часто вірус передається від людини людині.

“В одному випадку пацієнт заразив 14 медичних працівників у медичному закладі, але ця людина, можливо, була “супер розповсюджувачем”, — додали у ЗМІ.

Нагадаємо, кількість загиблих через невідому форму пневмонії в Китаї зросла до шести.

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