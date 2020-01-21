Невідома форма пневмонії поширилася на США
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. У США зареєстрували перший випадок захворювання на невідому форму пневмонії, що поширилась з китайського міста Ухань. Про це повідомляє УНН із посиланням на NYT.
"Перша людина в штаті Вашингтон заражена новим респіраторним вірусом. Спалах почався на ринку в Китаї і зараз поширився, як мінімум, ще на чотири інші країни“, - повідомляє видання.
За інформацією видання, хворий є жителем округу Сногоміш, штат Вашингтон. Він відчував симптоми хвороби після повернення з подорожі до регіону біля Уханя, де почався спалах.
“Він був госпіталізований з пневмонією минулого тижня, а зараження коронавірусом було підтверджено в понеділок вдень”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що новини про перший випадок у США надходять на тлі зростаючих доказів того, що вірус поширюється від людини до людини. Однак, більш актуальнім є питання наскільки часто вірус передається від людини людині.
“В одному випадку пацієнт заразив 14 медичних працівників у медичному закладі, але ця людина, можливо, була “супер розповсюджувачем”, — додали у ЗМІ.
Нагадаємо, кількість загиблих через невідому форму пневмонії в Китаї зросла до шести.