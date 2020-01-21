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Кількість загиблих через невідому форму пневмонії в Китаї зросла до шести

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. У Китаї через невідому форму пневмонії загинуло шестеро людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Кількість загиблих через невідому форму пневмонії в Китаї зросла до шести

“Кількість загиблих від невідомої форми пневмонії в Китаї, у вівторок зросла до шести, кількість нових випадків зросли до понад 300”, — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що в аеропортах світу обстежують мандрівників з Китаю, оскільки медики підтвердили, що хвороба передається від людини людині.

Повідомляється, що всі випадки смерті сталися у місті Ухань, з якого почалось поширення хвороби. Однак, вона поширилась на інші частини Китаю, зокрема п’ять людей захворіло в Пекіні. Серед заражених — 15 медичних працівників. Ще два випадки захворювання були зареєстровані в Таїланді, один в Південній Кореї, один у Японії і один у Тайвані.

Нагадаємо, у Китаї посилюють контроль над туристами, щоб не поширювати пневмонію.

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