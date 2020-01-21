Количество погибших из-за неизвестной формы пневмонии в Китае возросло до шести
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. В Китае из-за неизвестной формы пневмонии погибли шесть человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
"Количество погибших от неизвестной формы пневмонии в Китае, во вторник увеличилось к шести, количество новых случаев выросли до более 300", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в аэропортах мира обследуют путешественников из Китая, поскольку медики подтвердили, что болезнь передается от человека человеку.
Сообщается, что все случаи смерти произошли в городе Ухань, с которого началось распространение болезни. Однако, она распространилась на другие части Китая, в частности пять человек заболели в Пекине. Среди зараженных - 15 медицинских работников. Еще два случая заболевания были зарегистрированы в Таиланде, один в Южной Корее, один в Японии и один в Тайване.
Напомним, в Китае усиливают контроль над туристами, чтобы не распространять пневмонию.