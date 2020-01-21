Неизвестная форма пневмонии распространилась на США

"Первый человек в штате Вашингтон заражен новым респираторным вирусом. Вспышка началось на рынке в Китае и сейчас распространилась, как минимум, еще на четыре другие страны", - сообщает издание.

По информации издания, больной является жителем округа Снохомиш, штат Вашингтон. Он чувствовал симптомы болезни после возвращения из путешествия в регион возле Уханя, где началась вспышка.

"Он был госпитализирован с пневмонией на прошлой неделе, а заражение коронавирусом было подтверждено в понедельник днем", - говорится в сообщении.

Указано, что новости о первом случае в США поступают на фоне растущих доказательств того, что вирус распространяется от человека к человеку. Однако, более актуальным является вопрос насколько часто вирус передается от человека человеку.

"В одном случае пациент заразил 14 медицинских работников в медицинском учреждении, но этот человек, возможно, был "супер распространителем", - добавили в СМИ.

Напомним, количество погибших из-за неизвестной формы пневмонии в Китае возросло до шести.