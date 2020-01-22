У Росії пасажирку літака із Китаю госпіталізували з підозрою на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. У аеропорту Хабаровська пасажирку літака з Харбіна госпіталізували через підозру на смертельний коронавірус. Про це повідомляє УНН із посиланням на "Сибір.Реалії".
"Росспоживнагляд зараз зустрічає всі літаки в аеропорту, з нічного рейсу з Харбіна (Китай, - ред.) 21 січня госпіталізували одну жінку з високою температурою, відвезли в лікарню через підозри на смертельний коронавірус", - повідомили в ЗМІ.
Також уточнюється, що діагноз поки не підтвердили, а в Росспоживнагляді інформацію коментувати відмовилися.
Нагадаємо, хвороба вже поширилася на ряд країн, в тому числі і на США.
Через невідому форми пневмонії в Китаї померло дев'ятеро людей, 440 осіб захворіло.