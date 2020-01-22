В России еще одного человека, прибывшего с Китая госпитализировали с подозрением на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. В России пассажира самолёта, который прибыл в аэропорт Пулково из Шанхая, госпитализировали с подозрением на ОРВИ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Пациент, доставленный в Боткинскую инфекционную больницу, прибыл рейсом из Шанхая с подозрением на ОРВИ. Дальнейшие выводы можно будет делать по результатам проведенных анализов", - сообщили в СМИ.
Также сообщается, что у госпитализированного пассажира из Пулково была высокая температура.
Напомним, в России пассажирку самолета из Китая госпитализировали с подозрением на коронавирус.