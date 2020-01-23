В Петербурге не подтвердили наличие коронавируса у госпитализированных

Два человека — россиянин и гражданин Китая, которых вчера прямо из Пулково увезли в Боткинскую больницу, до сих пор находятся там. Но новый вирус, зафиксированный в Китае, у них не выявлен. У обоих пациентов диагностирован ОРВИ. Об этом изданию “Доктор Питер” рассказали в петербургском управлении Роспотребнадзора. Мужчины продолжают лечение.

В комитете по здравоохранению журналисту “Фонтанки” добавили, что лабораторные исследования еще продолжаются. Биоматериалы исследует вирусологическая лаборатория.

Между тем, живущий в Шанхае россиянин, которого вчера привезли из Пулково в Боткинскую больницу, сообщил в соцсетях, что в Беларуси с подозрением на новый вирус госпитализирована его девушка.

“Дорогие друзья! Сейчас с подозрением на наличие вируса, но с более ярко выраженными симптомами, моя девушка ... лежит в инфекционной больнице города Минска без должного особого внимания и нужных срочных процедур”, — написал молодой человек утром 23 января.

Он добавил, что его девушка вернулась из Китая пару днями ранее. Ей оказана первая помощь, но якобы адекватная диагностика не проводилась. Петербуржец попросил “заострить на этом внимание общественности”.

Добавим, вчера во второй половине дня из Пулково медики в костюмах химзащиты увезли двух пассажиров рейса из Китая. 20-летний гражданин Поднебесной и 23-летний петербуржец были с высокой температурой. В связи со вспышкой коронавируса на востоке пассажиров срочно изолировали и направили к инфекционистам.