В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализировали третьего человека

Ранее было известно о двух госпитализированных, один из которых отправлен в больницу накануне из аэропорта Пулково, а второй — китайский студент — прибыл в город из КНР неделю назад. В четверг утром комитет по здравоохранению города Петербурга сообщал, что признаков, которые позволяют подозревать коронавирус у госпитализированных, нет. Медики пока уточняют диагноз, исследования продолжаются.

В связи с распространением в Китае коронавируса пассажиров, прибывающих рейсами из ряда азиатских стран, проверяют в аэропортах с помощью тепловизора. Роспотребнадзор с первых дней появления вируса организовал мониторинг за эпидемиологической обстановкой, принял дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через госграницу РФ, отработал алгоритм действий медперсонала при подозрении на новую коронавирусную инфекцию, обеспечил контроль за готовностью медицинских организаций к приему больных из стран, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

Добавим, что в Беларуси опровергли заражения коронавируса в госпитализированного девушки.