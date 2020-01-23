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ВОЗ еще не готова объявить вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией

Киев • УНН

 • 14750 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что еще рано объявлять вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ВОЗ в Twitter.

ВОЗ еще не готова объявить вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией

"Сегодня я не объявляю чрезвычайное положение в сфере здравоохранения, которое имеет международное значение ... Как это было вчера, Чрезвычайный комитет был разделен по поводу того, вызывает ли вспышка нового коронавируса международную обеспокоенность", - сказал Гебреесус.

По его словам, это чрезвычайная ситуация в Китае, но она еще не стала мировой чрезвычайной ситуацией.

Стоит также отметить, что власти Китая закрыли выезд из города Ухань, откуда началось распространение нового типа коронавируса.

В Ухане проживают более 11,8 миллиона человек. Автобусное, железнодорожное и авиасообщение с городом прервано.

Напомним, во Вьетнаме обнаружили два первых случая заражения вирусом nCoV из Китая.

Как сообщалось, в Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализировали третьего человека.

Также, в Китае сообщили, людей какого возраста чаще поражает новый коронавирус.

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