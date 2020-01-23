У В’єтнамі виявили два випадки коронавірусу з Китаю

"Ввечері 23 січня заступник міністра охорони здоров’я Нгуен Труонг Сон був присутній в лікарні Чо Рей, щоб перевірити стан 2 хворих ,у яких виявили вірус nCoV. Це китайці – батько і син. Батько приїхав до В’єтнаму з Уханю, через міжнародний аеропорт Ной Бай", - йдеться у повідомленні.

За даними AFP, у хворих висока температура. 66-річний Лі Дін прибув до Ханоя 13 січня і зустрівся зі своїм 28-річним сином, що працює у В’єтнамі. Вони разом вирушили до Хошиміну. У батька лихоманка почалась 17 січня, а через три дні у сина з’явились такі ж симптоми.

В AFP повідомляють, що чоловік перебуває на карантині в лікарні. Медики також досліджують ще один випадок підозри на коронавірус у 53-річної жінки з Уханю.

Нагадаємо, в Петербурзі з підозрою на коронавірус госпіталізували третю людину.