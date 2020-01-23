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Во Вьетнаме обнаружили два случая коронавируса из Китая

Киев • УНН

 • 11077 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Во Вьетнаме обнаружили два первых случая заражения вирусом nCoV из Китая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Vietnam news agency.

Во Вьетнаме обнаружили два случая коронавируса из Китая

"Вечером 23 января заместитель министра здравоохранения Нгуен Труонг Сон присутствовал в больнице Чо Рэй, чтобы проверить состояние 2 больных, у которых обнаружили вирус nCoV. Это китайцы - отец и сын. Отец приехал во Вьетнам из Уханя, через международный аэропорт Ной Бай", - говорится в сообщении.

По данным AFP, у больных высокая температура. 66-летний Ли Дин прибыл в Ханой 13 января и встретился со своим 28-летним сыном, который работает во Вьетнаме. Они вместе отправились в Хошимину. У отца лихорадка началась 17 января, а через три дня у сына появились такие же симптомы.

В AFP сообщают, что мужчина находится на карантине в больнице. Медики также исследуют еще один случай подозрения на коронавирус у 53-летней женщины из Уханя.

Напомним, в Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализировали третьего человека.

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