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ВОЗ рекомендовала каждой стране готовиться к сдерживанию вируса из Китая

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 января. УНН. Всемирная организация здравоохранения рекомендовала всем странам готовиться к сдерживанию нового коронавируса 2019-nCoV, следует из сообщения на сайте организации. К таким выводам пришли специалисты на экстренном заседании, которое прошло 22 и 23 января, пишет УНН.

ВОЗ рекомендовала каждой стране готовиться к сдерживанию вируса из Китая

ВОЗ рекомендует властям каждой страны принимать меры для раннего выявления заболевания, изоляции заразившихся и контроля за их состоянием. Кроме того, для борьбы с вирусом странам необходимо предоставлять полные данные о распространении вируса в ВОЗ, говорится в сообщении.

По последним данным, в Китае от ранее неизвестного коронавируса уже погибли 26 человек, а общее число заразившихся в стране составляет 839 человек. Кроме того, случаи заболевания выявили в Сингапуре, Южной Корее, Японии, Таиланде и США.

Китайские специалисты установили, что вирус передается от человека к человеку и вызывает пневмонию. Ранее врачи предполагали, что заболевание распространяется через зараженные продукты.

Добавим, что ВОЗ еще не готова объявить вспышка коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией.

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