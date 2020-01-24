ВОЗ рекомендовала каждой стране готовиться к сдерживанию вируса из Китая

ВОЗ рекомендует властям каждой страны принимать меры для раннего выявления заболевания, изоляции заразившихся и контроля за их состоянием. Кроме того, для борьбы с вирусом странам необходимо предоставлять полные данные о распространении вируса в ВОЗ, говорится в сообщении.

По последним данным, в Китае от ранее неизвестного коронавируса уже погибли 26 человек, а общее число заразившихся в стране составляет 839 человек. Кроме того, случаи заболевания выявили в Сингапуре, Южной Корее, Японии, Таиланде и США.

Китайские специалисты установили, что вирус передается от человека к человеку и вызывает пневмонию. Ранее врачи предполагали, что заболевание распространяется через зараженные продукты.

Добавим, что ВОЗ еще не готова объявить вспышка коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией.