Эпидемия коронавируса: в Финляндии госпитализировали два человека с подозрением на болезнь
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. В Финляндии госпитализировали двух китайских туристов с подозрением на новый смертельный вирус, передает УНН со ссылкой на финского вещателя YLE.
В финском городе Ивало с подозрением на коронавирус 2019-nCoV госпитализировали двоих китайских туристов из китайского города Ухань.
Руководитель инфекционного отделения в центральной больнице Лапландии Маркку Броас рассказал, что двое китайцев обратились за помощью в Центр здравоохранения Ивало по поводу симптомов гриппа вечером в четверг, 23 января.
“У пациентов были взяты пробы в пятницу утром. Они будут отправлены в Хельсинки для анализа”, — сказал Ивало.
Уточняется, что китайская семья несколько дней путешествовала по Лапландии, куда прибыла из Норвегии.
Добавим, что ВОЗ рекомендовала каждой стране готовиться к сдерживанию вируса из Китая.