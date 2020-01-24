Врачи разработали инфографику, как обезопасить себя от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Во Всемирной организации здравоохранения разработали советы, какие меры безопасности могут принять люди, чтобы обезопасить себя от коронавируса. Поскольку пока неизвестны пути и способы передачи, то список содержит общие рекомендации. Центр общественного здоровья МЗ Украины разработал инфографику с соответствующими советами, передает УНН.
Так, поскольку причиной пневмонии является новый коронавирус, потенциал передачи и способы передачи остаются непонятными.
Поэтому было бы целесообразно снизить общий риск возникновения ОРВИ во время путешествия в районы пораженных районов (или сейчас из города Ухань) путем:
• избежание тесного контакта с людьми, которые страдают ОРВИ;
• частого мытья рук, особенно после непосредственного контакта с больными людьми или их окружением;
• избегать тесного контакта с живыми или мертвыми фермами или дикими животными;
• путешественникам с симптомами острой респираторной инфекции следует придерживаться этикета кашля (поддерживать расстояние, прикрывать кашель и чихание одноразовыми тканями или одеждой и мыть руки);
• тщательного готовить пищу, в частности мясо и яйца.
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Напомним, власти Турции отправили женщину, которая прибыла авиарейсом из Китая, назад после того, как у нее обнаружили симптомы пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.
Ранее в Финляндии госпитализировали двух китайских туристов с подозрением на новый смертельный вирус.