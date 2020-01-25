Зеленского просят запретить въезд из Китая в связи с коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Президента Украины Владимира Зеленского просят запрета въезд из Китая в Украину в связи со вспышкой нового коронавируса. Об этом говорится в петиции № 22/083468-эп, размещенном на сайте Главы государства, пишет УНН.
“Запрет на въезд из Китая и Азии в связи со вспышкой коронавируса”, — говорится в тексте петиции.
Петиция уже набрала 123 подписи с 25 тысяч необходимых. Сбор подписей продлится еще 90 дней.
Напомним, министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая сообщила, что в Украине уже расследовали три случая подозрения на коронавирус, двое не были подтверждены.
Во Всемирной организации здравоохранения разработали советы, какие меры безопасности могут принять люди, чтобы обезопасить себя от коронавируса. Поскольку пока неизвестны пути и способы передачи, то список содержит общие рекомендации.