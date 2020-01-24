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В Україні трьох людей перевірили через підозру на коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. В Україні вже розслідували три випадки підозри на коронавірус, двоє не були підтверджені. Про це заявила на міжвідомчій нараді щодо поширення нового коронавірусу міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька, передає кореспондент УНН.

В Україні трьох людей перевірили через підозру на коронавірус

“Якщо ми говоримо про те, що на сьогодні в Україні — ми вже розслідували три випадки підозри на коронавірус, з них двоє були не підтверджені, зараз один ще випадок, де проводиться епідемічне розслідування із залученням фахівців епідеміологів. Кожен на сьогодні випадок буде як розслідуваний так і донесений населенню”, — сказала Скалецька.

Нагадаємо, в Україні створили оперативний штаб для контролю розповсюдження коронавірусу.

Кількість загиблих від нового типу коронавірусу у Китаї збільшилася до 26.

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