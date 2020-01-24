В Україні трьох людей перевірили через підозру на коронавірус

“Якщо ми говоримо про те, що на сьогодні в Україні — ми вже розслідували три випадки підозри на коронавірус, з них двоє були не підтверджені, зараз один ще випадок, де проводиться епідемічне розслідування із залученням фахівців епідеміологів. Кожен на сьогодні випадок буде як розслідуваний так і донесений населенню”, — сказала Скалецька.

Нагадаємо, в Україні створили оперативний штаб для контролю розповсюдження коронавірусу.

Кількість загиблих від нового типу коронавірусу у Китаї збільшилася до 26.