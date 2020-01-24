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В Україні створили оперативний штаб для контролю розповсюдження коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. В Україні на рівні міністерства охорони здоров’я створили оперативний штаб, який співпрацює з ВООЗ щодо контролю розповсюдження коронавірусу. Про це повідомив на брифінгу за підсумками засідання уряду прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає кореспондент УНН.

В Україні створили оперативний штаб для контролю розповсюдження коронавірусу

“Сьогодні ми відреагували на ту інформацію, яка поширюється в світі про епідемію коронавірусу. Ми сьогодні прийняли рішення, дуже чіткий план дій що має бути зроблено. Уже створений оперативний штаб на рівні МОЗ під керівництвом міністра. Ми останні декілька днів вже комунікуємо активно з ВООЗ”, — сказав Гончарук.

За його словами, ВООЗ і Україна обмінюються інформацією для того, щоб контролювати поточну ситуацію.

“Станом на сьогодні жодних підстав для переживань в Україні немає, немає жодного підтвердженого зафіксованого випадку подібного захворювання на території України. Сьогодні відбудеться координаційна нарад між всіма службами, які забезпечують контроль на перетині кордону для того, щоб прослідкувати, щоб вірус не потрапив на територію України. Я говорю про прикордонну, про митну службу, про органи санітарно-епідеміологічного напрямку”, — сказав Гончарук.

Нагадаємо, за інформацією компетентних органів Китаю, українських громадян серед інфікованих станом на ранок 24 січня немає.

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