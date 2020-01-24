В Украине создали оперативный штаб для контроля распространения коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. В Украине на уровне министерства здравоохранения создали оперативный штаб, который сотрудничает с ВОЗ по контролю распространения коронавируса. Об этом сообщил на брифинге по итогам заседания правительства премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.
“Сегодня мы отреагировали на ту информацию, которая распространяется в мире об эпидемии коронавируса. Мы сегодня приняли решение, очень четкий план действий что должно быть сделано. Уже создан оперативный штаб на уровне МЗ под руководством министра. Мы последние несколько дней уже активно общаемся с ВОЗ”, — сказал Гончарук.
По его словам, ВОЗ и Украины обмениваются информацией для того, чтобы контролировать текущую ситуацию.
“По состоянию на сегодня никаких оснований для переживаний в Украине нет, нет ни одного подтвержденного зафиксированного случая подобного заболевания на территории Украины. Сегодня состоится координационное совещание между всеми службами, которые обеспечивают контроль на пересечении границы для того, чтобы проследить, чтобы вирус не попал на территорию Украины. Я говорю о приграничном о таможенной службе, об органах санитарно-эпидемиологического направлении”, — сказал Гончарук.
Напомним, по информации компетентных органов Китая, украинских граждан среди инфицированных по состоянию на утро 24 января нет.