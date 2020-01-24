Громадян України в Китаї серед інфікованих коронавірусом немає – посольство
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. За інформацією компетентних органів Китаю, українських громадян серед інфікованих станом на ранок 24 січня немає. Про це у відповідь на запит кореспондента УНН повідомили в посольстві України у Китайській народній республіці.
"За інформацією компетентних органів КНР, українських громадян серед інфікованих немає. Посольство підтримує контакт з громадянами України, які перебувають у місті Ухань, та вживає заходів із метою встановлення оперативного зв’язку з якомога більшою кількістю громадян України в Китаї, які не перебувають на консульському обліку дипустанови", - повідомили в посольстві.
Дипломати водночас зазначили, що, станом на ранок 24 січня, кількість людей у Китаї, інфікованих штамом коронавірусу 2019-nCoV, досягла 853 осіб, з них 549 в провінції Хубей.
"Географія розповсюдження вірусу охоплює майже всю територію КНР, за виключенням провінції Цінхай та Тибетського автономного району. Вперше встановлено факт інфікування особи, яка останнім часом не відвідувала міста Ухань", - розповіли в посольстві.
За даними дипустанови, окрім міста Ухань, рішенням Уряду КНР повністю чи частково обмежено внутрішнє й зовнішнє сполучення ще в семи містах вищезгаданого регіону – Ечжоу, Хуанган, Сяньтао, Чибі, Цяньцзян, Лічуань та Чжицзян. Загальна кількість населення регіонів, що підпадають під умови карантину, складає близько 23,5 млн осіб.
Нагадаємо, в Китаї на пневмонію, що була викликана новим типом коронавірусу 2019 nCoV, захворіло 849 осіб, 26 людей загинуло.