Граждан Украины в Китае среди инфицированных коронавирусом нет - посольство
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. По информации компетентных органов Китая, украинских граждан среди инфицированных по состоянию на утро 24 января нет. Об этом в ответ на запрос корреспондента УНН сообщили в посольстве Украины в Китайской народной республике.
"По информации компетентных органов КНР, украинских граждан среди инфицированных нет. Посольство поддерживает контакт с гражданами Украины, которые находятся в городе Ухань, и принимает меры с целью установления оперативной связи с как можно большим количеством граждан Украины в Китае, не состоящих на консульском учете диппредставительства", - сообщили в посольстве.
Дипломаты в тоже время отметили, что, по состоянию на утро 24 января, количество людей в Китае, инфицированных штаммом коронавируса 2019-nCoV, достигло 853 человек, из них 549 в провинции Хубэй.
"География распространения вируса охватывает почти всю территорию КНР, исключая провинции Цинхай и Тибетского автономного района. Впервые установлен факт инфицирования человека, который в последнее время не посещал город Ухань", - рассказали в посольстве.
По данным диппредставительства, кроме города Ухань, решением Правительства КНР полностью или частично ограничено внутреннее и внешнее сообщение еще в семи городах вышеупомянутого региона - Эчжоу, Хуанган, Сяньтао, Чиби, Цяньцзян, Личуань и Чжицзян. Общее количество населения регионов, подпадающих под условия карантина, составляет около 23,5 млн человек.
Напомним, в Китае пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019 nCoV, заболело 849 человек, 26 человек погибло.